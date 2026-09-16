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Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0

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Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 1
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 2
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 3
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 4
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 5
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 6
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 7
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 8
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 9
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 10
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 11
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 12
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 13
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 1
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 2
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 3
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 4
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 5
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 6
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 7
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 8
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 9
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 10
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 11
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 12
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 13
  • Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
10 750 руб.  24 100 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696666
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0
10 750 руб. -55%
24 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
52х31х31
Вес, кг.
4.9

Описание товара Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0

Сила здоровья и непревзойденный комфорт каждый день. Увлажнитель - ecoBIOCOMPLEX YOGAhealthline 2.0 – продукт, способный создавать комфортные климатические условия для поддержания здоровья всех членов семьи, а также быть помощником и тренером при выполнении упражнений во время занятий фитнесом и практиками йога. EHU-3910D/3915D YOGAhealthline подходит для сохранения оптимальной влажности воздуха в квартире площадью до 65 м2 на протяжении 24 ч в сутки. Высокую производительность обеспечивает мембрана последнего поколения NanoActive. Вместительный бак объемом 9.4 л позволяет заливать воду всего 1 раз в сутки.

Отзывы о товаре Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Сила здоровья и непревзойденный комфорт каждый день. Увлажнитель - ecoBIOCOMPLEX YOGAhealthline 2.0 – продукт, способный создавать комфортные климатические условия для поддержания здоровья всех членов семьи, а также быть помощником и тренером при выполнении упражнений во время занятий фитнесом и практиками йога. EHU-3910D/3915D YOGAhealthline подходит для сохранения оптимальной влажности воздуха в квартире площадью до 65 м2 на протяжении 24 ч в сутки. Высокую производительность обеспечивает мембрана последнего поколения NanoActive. Вместительный бак объемом 9.4 л позволяет заливать воду всего 1 раз в сутки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YOGAhealthline 2.0 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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