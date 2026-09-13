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Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU)

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Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 1
Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 2
Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 3
Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 4
Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 5
Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 1
  • Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 2
  • Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 3
  • Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 4
  • Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 5
  • Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706455
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения, загрязнения фильтра
Фильтры
HEPA, угольный
Пульт ДУ
Да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х27
Вес, кг.
3.54

Описание товара Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU)

Откройте для себя новый уровень заботы о чистоте воздуха с умным очистителем Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier. Специально разработан для владельцев домашних животных: эффективно устраняет шерсть, запахи и аллергены, создавая свежую и безопасную атмосферу для всей семьи. Трехслойная система фильтрации с активированным углем нейтрализует до 99,99% частиц и неприятных запахов, а лазерный датчик и LED-дисплей позволяют контролировать качество воздуха в реальном времени. Управляйте устройством через приложение Xiaomi Home или голосовые помощники. Компактный размер, тихая работа и энергоэффективность делают Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier идеальным выбором для помещений площадью до 27 м?. Наслаждайтесь чистым воздухом и беззаботным общением с питомцами каждый день



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения, загрязнения фильтра
Фильтры
HEPA, угольный
Пульт ДУ
Да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
60
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень заботы о чистоте воздуха с умным очистителем Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier. Специально разработан для владельцев домашних животных: эффективно устраняет шерсть, запахи и аллергены, создавая свежую и безопасную атмосферу для всей семьи. Трехслойная система фильтрации с активированным углем нейтрализует до 99,99% частиц и неприятных запахов, а лазерный датчик и LED-дисплей позволяют контролировать качество воздуха в реальном времени. Управляйте устройством через приложение Xiaomi Home или голосовые помощники. Компактный размер, тихая работа и энергоэффективность делают Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier идеальным выбором для помещений площадью до 27 м?. Наслаждайтесь чистым воздухом и беззаботным общением с питомцами каждый день


Теги товара: белые
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Доставка
Отзывы


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