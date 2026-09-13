Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха для домашних животных Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU)
Откройте для себя новый уровень заботы о чистоте воздуха с умным очистителем Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier. Специально разработан для владельцев домашних животных: эффективно устраняет шерсть, запахи и аллергены, создавая свежую и безопасную атмосферу для всей семьи. Трехслойная система фильтрации с активированным углем нейтрализует до 99,99% частиц и неприятных запахов, а лазерный датчик и LED-дисплей позволяют контролировать качество воздуха в реальном времени. Управляйте устройством через приложение Xiaomi Home или голосовые помощники. Компактный размер, тихая работа и энергоэффективность делают Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier идеальным выбором для помещений площадью до 27 м?. Наслаждайтесь чистым воздухом и беззаботным общением с питомцами каждый день
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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