Очиститель воздуха Neoclima NP510W, 50Вт, 510 м3/ч, белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха Neoclima NP510W, 50Вт, 510 м3/ч, белый
Очиститель воздуха Neoclima NP510W — это надежный помощник для создания здоровой и комфортной атмосферы в вашем доме. Мощный очиститель с производительностью 510 куб. м/час эффективно удаляет пыль, аллергены и другие загрязнители, обеспечивая чистый и свежий воздух. Комбинированная система фильтрации с HEPA-фильтром, фильтром предварительной очистки и угольным фильтром гарантирует тщательное очищение воздуха от мельчайших частиц. Удобное сенсорное управление и пульт ДУ позволяют легко выбрать один из шести режимов работы и четырех скоростей вентилятора. Дополнительные функции, такие как УФ-лампа, блокировка от детей и подсветка, делают этот очиститель воздуха еще более функциональным и удобным в использовании.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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