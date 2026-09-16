Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL
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Характеристики
Тип товара
Охладитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 941 руб.
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18 944 руб.
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В наличии
Код товара: 702846
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 941 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
65х50х38
Вес, кг.
9.4
Описание товара Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL
Мощный охладитель воздуха Ballu BCOOL-30L CL поможет создать комфортные условия в помещениях площадью до 70м2. Вентилятор с производительностью 1800 м3/ч обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха в помещении. Объем бака 30 литров обеспечивает до 18 часов непрерывной работы в режиме охлаждения без дозаправки. Прибор обладает продуманной эргономикой - блок вентилятора складывается в бак, обеспечивая компактное хранение.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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Мощный охладитель воздуха Ballu BCOOL-30L CL поможет создать комфортные условия в помещениях площадью до 70м2. Вентилятор с производительностью 1800 м3/ч обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха в помещении. Объем бака 30 литров обеспечивает до 18 часов непрерывной работы в режиме охлаждения без дозаправки. Прибор обладает продуманной эргономикой - блок вентилятора складывается в бак, обеспечивая компактное хранение.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Охладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 19941 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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