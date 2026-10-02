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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80

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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - фото 1
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - фото 2
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - фото 3
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - фото 4
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Установка
настенная
Источник питания
от сети
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - фото 1
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - фото 2
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - фото 3
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - фото 4
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
20 891 руб.  23 040 руб. 

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В наличии
Код товара: 381188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
20 891 руб. -9%
23 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Установка
настенная
Индикация
включения
Фильтры
грубой очистки, HEPA-фильтр, антибактериальный, угольный, противоаллергенный, HD Prefilter, H13
Функция ароматизации
нет
Гигростат
нет
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
615
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х20
Вес, кг.
4

Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80

Компактный приточный очиститель предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в небольшие помещения, например, такие, как кухня или детская комната. Максимальная производительность — 80 м?/ч. Высокоэффективная фильтрация за счет фильтра класса H13. Двухступенчатая очистка — устраняет згрязнения и поглощает запахи.

Отзывы о товаре Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Установка
настенная
Индикация
включения
Фильтры
грубой очистки, HEPA-фильтр, антибактериальный, угольный, противоаллергенный, HD Prefilter, H13
Функция ароматизации
нет
Гигростат
нет
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
615
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный приточный очиститель предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в небольшие помещения, например, такие, как кухня или детская комната. Максимальная производительность — 80 м?/ч. Высокоэффективная фильтрация за счет фильтра класса H13. Двухступенчатая очистка — устраняет згрязнения и поглощает запахи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - данный товар вы можете купить по цене 20891 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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