Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
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Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Установка
настенная
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%20 891 руб. 23 040 руб.
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В наличии
Код товара: 381188
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
20 891 руб. -9%
23 040 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Установка
настенная
Индикация
включения
Фильтры
грубой очистки, HEPA-фильтр, антибактериальный, угольный, противоаллергенный, HD Prefilter, H13
Функция ароматизации
нет
Гигростат
нет
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
615
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х20
Вес, кг.
4
Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
Компактный приточный очиститель предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в небольшие помещения, например, такие, как кухня или детская комната. Максимальная производительность — 80 м?/ч. Высокоэффективная фильтрация за счет фильтра класса H13. Двухступенчатая очистка — устраняет згрязнения и поглощает запахи.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Установка
настенная
Индикация
включения
Фильтры
грубой очистки, HEPA-фильтр, антибактериальный, угольный, противоаллергенный, HD Prefilter, H13
Функция ароматизации
нет
Гигростат
нет
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
615
Страна производитель
Китай
Компактный приточный очиститель предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в небольшие помещения, например, такие, как кухня или детская комната. Максимальная производительность — 80 м?/ч. Высокоэффективная фильтрация за счет фильтра класса H13. Двухступенчатая очистка — устраняет згрязнения и поглощает запахи.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 - данный товар вы можете купить по цене 20891 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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