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DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W

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DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 1
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 2
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 3
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 4
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 5
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнители воздуха
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 1
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 2
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 3
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 4
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 5
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696208
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнители воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х24
Вес, кг.
3.2

Описание товара DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W

Увлажнитель воздуха DEERMA DEM-F954W — обеспечивает комфортный уровень влажности в доме. Низкий уровень шума, всего 38 дБ, не будет отвлекать во время сна или работы. Функция ароматизации позволяет наслаждаться любимыми эфирными маслами. Увлажнитель легко подключается к голосовому помощнику Алиса, что делает управление еще более удобным. Стильная подсветка добавляет эстетики, а простой интерфейс гарантирует легкость в использовании.

Отзывы о товаре DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F954W




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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнители воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха DEERMA DEM-F954W — обеспечивает комфортный уровень влажности в доме. Низкий уровень шума, всего 38 дБ, не будет отвлекать во время сна или работы. Функция ароматизации позволяет наслаждаться любимыми эфирными маслами. Увлажнитель легко подключается к голосовому помощнику Алиса, что делает управление еще более удобным. Стильная подсветка добавляет эстетики, а простой интерфейс гарантирует легкость в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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