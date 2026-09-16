Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
Увлажнитель серии Aura Ballu UHB-1500 - это уникальное сочетание современных технологий увлажнения воздуха, воплощенные в непревзойденном дизайне и гарантирующие исключительную атмосферу комфорта, свежести и уюта в вашем доме. Плавные линии корпуса моментально привлекают внимание, двухуровневая подсветка подчеркивает выразительный черный цвет прибора и придает дополнительную эстетичность его внешнему виду, а специальное покрытие soft touch обладает мягким и приятным тактильным эффектом при его касании. Безупречный комфорт с увлажнителем Aura гарантирован благодаря широкому набору интеллектуальных режимов, включая режим «теплого пара», 3 скоростей увлажнения воздуха, эргономичного пульта дистанционного управления, таймера и автоматического режима работы.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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