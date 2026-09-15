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Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ионизация) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ионизация)

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Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 1
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 2
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 3
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 4
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 5
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 6
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 7
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 8
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 9
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 (до 40 м?, резервуар 7.5 л, ионизация, цвет белый) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 535131
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ионизация)
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
включения, температуры, влажности, низкого уровня воды
Фильтры
деминерализующий картридж
Емкость резервуара для воды
7.5
Расход воды, мл/ч
360 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х29
Вес, кг.
3.1

Описание товара Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ионизация)

Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 представляет собой ультразвуковое устройство, при непосредственном участии которого вы сможете создать и поддерживать наиболее благоприятный для здоровья микроклимат. Представленная модель справится не только с эффективным наполнением воздуха живительной влагой, но и особыми ионами, которые положительно сказываются на общем самочувствии. Характерной чертой увлажнителя воздуха Ballu UHB-1100 является наличие специального отсека для ароматических масел. Таким образом, вы и домочадцы будете ежедневно вдыхать приятные и любимые запахи. Конструкцией прибора предусмотрен вместительный резервуар для жидкости объемом 7.5 л, а также специальный индикатор, уведомляющий о необходимости его пополнения. Функциональный дисплей и сенсорная панель управления обеспечат мгновенный доступ к возможным опциям. При выборе ночного режима происходит снижение интенсивности испарения и уменьшается расход электричества.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ионизация)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
включения, температуры, влажности, низкого уровня воды
Фильтры
деминерализующий картридж
Емкость резервуара для воды
7.5
Расход воды, мл/ч
360 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Развернуть
Гигростат
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
110
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 представляет собой ультразвуковое устройство, при непосредственном участии которого вы сможете создать и поддерживать наиболее благоприятный для здоровья микроклимат. Представленная модель справится не только с эффективным наполнением воздуха живительной влагой, но и особыми ионами, которые положительно сказываются на общем самочувствии. Характерной чертой увлажнителя воздуха Ballu UHB-1100 является наличие специального отсека для ароматических масел. Таким образом, вы и домочадцы будете ежедневно вдыхать приятные и любимые запахи. Конструкцией прибора предусмотрен вместительный резервуар для жидкости объемом 7.5 л, а также специальный индикатор, уведомляющий о необходимости его пополнения. Функциональный дисплей и сенсорная панель управления обеспечат мгновенный доступ к возможным опциям. При выборе ночного режима происходит снижение интенсивности испарения и уменьшается расход электричества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ионизация) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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