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Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный

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Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 1
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 2
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 3
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 4
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 5
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 6
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 7
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 8
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 9
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 10
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 11
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 12
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 13
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 14
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 15
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 16
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 17
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 18
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 19
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 20
Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Источник питания
сеть
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 1
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 2
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 3
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 4
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 5
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 6
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 7
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 8
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 9
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 10
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 11
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 12
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 13
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 14
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 15
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 16
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 17
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 18
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 19
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 20
  • Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596532
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Мойка воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения, низкого уровня воды
Фильтры
водяной фильтр, фильтр предварительной очистки
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Функция ароматизации
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х29
Вес, кг.
4.05

Описание товара Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный

Мойка воздуха Starwind SAW5521 с естественным принципом увлажнения очищает воздух и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Она оснащена резервуаром для воды объемом 4.5 л, который обеспечивает до 14 часов работы в непрерывном режиме. Фильтр предварительной очистки собирает частицы пыли, шерсть животных, пух. С помощью поворотного регулятора можно настраивать интенсивность испарения и очистки. Ночной режим позволяет прибору функционировать со сниженным уровнем шума и повышает комфорт в эксплуатации Starwind SAW5521.



Теги товара: настольные

Отзывы о товаре Мойка воздуха Starwind SAW5521 25Вт черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Мойка воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения, низкого уровня воды
Фильтры
водяной фильтр, фильтр предварительной очистки
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Функция ароматизации
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка воздуха Starwind SAW5521 с естественным принципом увлажнения очищает воздух и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Она оснащена резервуаром для воды объемом 4.5 л, который обеспечивает до 14 часов работы в непрерывном режиме. Фильтр предварительной очистки собирает частицы пыли, шерсть животных, пух. С помощью поворотного регулятора можно настраивать интенсивность испарения и очистки. Ночной режим позволяет прибору функционировать со сниженным уровнем шума и повышает комфорт в эксплуатации Starwind SAW5521.


Теги товара: настольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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