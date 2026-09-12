Очиститель воздуха Neoclima NP170RW, 35Вт, 170 м3/ч, с круглым дисплеем, белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха Neoclima NP170RW, 35Вт, 170 м3/ч, с круглым дисплеем, белый
Очиститель воздуха NEOCLIMA NP170RW — это надежный помощник для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Модель оснащена HEPA-фильтром, фильтром предварительной очистки и угольным фильтром, которые эффективно удаляют пыль, аллергены, неприятные запахи и другие загрязнители. С производительностью 170 куб. м/час очиститель быстро освежит воздух в помещении. Устройство имеет 7 режимов работы и 7 скоростей, что позволяет подобрать оптимальные настройки для любой ситуации. Удобное сенсорное управление и пульт ДУ обеспечивают простоту использования. Дополнительные функции, такие как УФ-лампа, блокировка от детей и подсветка, делают NEOCLIMA NP170RW еще более функциональным.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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