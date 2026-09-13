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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый

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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 10
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 11
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 12
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 13
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 14
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 15
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 16
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 17
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 18
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.73
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 10
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 11
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 12
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 13
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 14
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 15
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 16
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 17
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 18
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719897
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.73
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.35

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый

Электрический чайник Scarlett SC-EK27G104 — прибор с яркой внутренней подсветкой, позволяющей наблюдать за процессом кипячения воды. Чайник обладает максимальной мощностью 2200 Вт и объемом 1,7 л. Удобная крышка открывается одним нажатием, а съемный нейлоновый фильтр обеспечивает чистоту воды. Закрытый нагревательный элемент и система многоуровневой безопасности SAFE WORK гарантируют безопасность и комфорт в использовании. Чайник выполнен из стекла повышенной прочности марки Crystal Pro.

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK27G104 белый




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.73
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Scarlett SC-EK27G104 — прибор с яркой внутренней подсветкой, позволяющей наблюдать за процессом кипячения воды. Чайник обладает максимальной мощностью 2200 Вт и объемом 1,7 л. Удобная крышка открывается одним нажатием, а съемный нейлоновый фильтр обеспечивает чистоту воды. Закрытый нагревательный элемент и система многоуровневой безопасности SAFE WORK гарантируют безопасность и комфорт в использовании. Чайник выполнен из стекла повышенной прочности марки Crystal Pro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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