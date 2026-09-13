Мультипекарь BQ ST2003 Черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
сэндвич
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719694
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Мультипекарь BQ — это стильное и компактное устройство, созданное для быстрого и удобного приготовления разнообразных блюд. С его помощью вы сможете легко приготовить вкусные и аппетитные яства для себя и своих родных.
Мультипекарь оснащен антипригарным покрытием, что обеспечивает легкость в уходе и использование минимального количества масла, сохраняя при этом блюда полезными. Прибор весит всего 1 кг, что делает его мобильным и удобным для хранения даже на самых маленьких кухнях.
Устройство выполнено в элегантном черном цвете, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. С мощностью 750 Вт мультипекарь быстро нагревается и обеспечивает равномерное приготовление пищи.
Хотя в модели BQ отсутствует регулировка температуры, ее оптимальные настройки позволяют без труда готовить до двух порций одновременно. Благодаря единственному, но универсальному режиму работы, управление прибором остается простым и интуитивно понятным, что идеально подходит даже для начинающих кулинаров.
Мультипекарь BQ — это идеальное решение для тех, кто ценит простоту и функциональность в сочетании с высоким качеством от надежного бренда.
Мультипекарь BQ — это стильное и компактное устройство, созданное для быстрого и удобного приготовления разнообразных блюд. С его помощью вы сможете легко приготовить вкусные и аппетитные яства для себя и своих родных.
Мультипекарь оснащен антипригарным покрытием, что обеспечивает легкость в уходе и использование минимального количества масла, сохраняя при этом блюда полезными. Прибор весит всего 1 кг, что делает его мобильным и удобным для хранения даже на самых маленьких кухнях.
Устройство выполнено в элегантном черном цвете, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. С мощностью 750 Вт мультипекарь быстро нагревается и обеспечивает равномерное приготовление пищи.
Хотя в модели BQ отсутствует регулировка температуры, ее оптимальные настройки позволяют без труда готовить до двух порций одновременно. Благодаря единственному, но универсальному режиму работы, управление прибором остается простым и интуитивно понятным, что идеально подходит даже для начинающих кулинаров.
Мультипекарь BQ — это идеальное решение для тех, кто ценит простоту и функциональность в сочетании с высоким качеством от надежного бренда.
Мультипекарь BQ ST2003 Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультипекарь BQ ST2003 Черный