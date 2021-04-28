Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1643
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество температурных режимов
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193854
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 700 Вт
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
бельгийские
Количество температурных режимов
нет
Сменная панель
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х13
Вес, кг.
1.78
Описание товара Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1643
Вафельница Kitfort КТ-1643 позволяет готовить изысканный бельгийский десерт быстро и без хлопот. Белый пластикой корпус защищен от перегрева и безопасен в использовании – доверить обращение с прибором можно даже ребенку старше 7 лет. За один раз можно поджарить 2 квадратных вафли. Мощность 700 Вт позволяет делать это быстро.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Вафельницы Китфорт
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 700 Вт
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
бельгийские
Количество температурных режимов
нет
Сменная панель
нет
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Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Вафельница Kitfort КТ-1643 позволяет готовить изысканный бельгийский десерт быстро и без хлопот. Белый пластикой корпус защищен от перегрева и безопасен в использовании – доверить обращение с прибором можно даже ребенку старше 7 лет. За один раз можно поджарить 2 квадратных вафли. Мощность 700 Вт позволяет делать это быстро.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель
Достоинства:
Это моя первая вафельница. Попробовала уже сделать 2 раза и пока полностью довольна. Время приготовления 5 минут, ничего не прилипло, вафельки с 2 сторон получились румяные. Посторонний запах был при включение, но сделала как сказано в инструкции, 15 прокалила и все стало хорошо.
С техникой Китфорт я уже знакома, есть гриль - пятый год служит и тьфу тьфу все ок.
Недостатки:
Не выявлено
Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1643 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1643
Достоинства:
Это моя первая вафельница. Попробовала уже сделать 2 раза и пока полностью довольна. Время приготовления 5 минут, ничего не прилипло, вафельки с 2 сторон получились румяные. Посторонний запах был при включение, но сделала как сказано в инструкции, 15 прокалила и все стало хорошо.
С техникой Китфорт я уже знакома, есть гриль - пятый год служит и тьфу тьфу все ок.
Недостатки:
Не выявлено