Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1694
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
есть
Количество температурных режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690385
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 1200 Вт
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
есть
Вид панели для вафель
бельгийские вафли
Количество температурных режимов
1
Сменная панель
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х15
Вес, кг.
2.28
Описание товара Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1694
С помощью электрической вафельницы Kitfort КТ-1694 можно за считанные минуты приготовить толстые бельгийские вафли. В среднем выпекание вафли занимает около 5 минут. Прибор не занимает много места на кухне.
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Бренд
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 1200 Вт
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
есть
Вид панели для вафель
бельгийские вафли
Развернуть
Количество температурных режимов
1
Сменная панель
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
С помощью электрической вафельницы Kitfort КТ-1694 можно за считанные минуты приготовить толстые бельгийские вафли. В среднем выпекание вафли занимает около 5 минут. Прибор не занимает много места на кухне.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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