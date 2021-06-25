Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194012
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 1200 Вт
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
есть
Вид панели для вафель
бельгийские
Сменная панель
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х14
Вес, кг.
2.2
Описание товара Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646
Видеообзор на Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 1200 Вт
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
есть
Вид панели для вафель
бельгийские
Развернуть
Сменная панель
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель
Достоинства:
Все
Недостатки:
нет
Комментарий:
Вчера распоковала вафельницу, неприятный запах быстро выветрился при прожигании, как и было сказано в инструкции. Вафли получились очень вкусными, мне нравится что я могу сама выбирать температуру нагрева и получать от нежно-золотистых вафель до полностью зажаренных. В комметнариях писали, что очень тяжело все отмыть, тесто прилипает, но я меня такой проблемы не было, после готовки протерла салфетками и все сново чисто. Я довольна, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Вафли получаются вкусные, пропекает хорошо, удобная, можно настроить разную мощность, красивая!
Недостатки:
Панельки не снимаются, чтобы помыть, но это не так страшно:)
Комментарий:
Спасибо за хорошую вафельницу! А ещё за милый магнитик в подарок.
Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646
Достоинства:
Все
Недостатки:
нет
Комментарий:
Вчера распоковала вафельницу, неприятный запах быстро выветрился при прожигании, как и было сказано в инструкции. Вафли получились очень вкусными, мне нравится что я могу сама выбирать температуру нагрева и получать от нежно-золотистых вафель до полностью зажаренных. В комметнариях писали, что очень тяжело все отмыть, тесто прилипает, но я меня такой проблемы не было, после готовки протерла салфетками и все сново чисто. Я довольна, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Вафли получаются вкусные, пропекает хорошо, удобная, можно настроить разную мощность, красивая!
Недостатки:
Панельки не снимаются, чтобы помыть, но это не так страшно:)
Комментарий:
Спасибо за хорошую вафельницу! А ещё за милый магнитик в подарок.