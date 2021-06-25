Top.Mail.Ru
Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194012
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 1200 Вт
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
есть
Вид панели для вафель
бельгийские
Сменная панель
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х14
Вес, кг.
2.2

Описание товара Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646

Видеообзор на Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646

Видеообзор Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646
 

Отзывы о товаре Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646

25.06.2021
Анна

Достоинства:
Все

Недостатки:
нет

Комментарий:
Вчера распоковала вафельницу, неприятный запах быстро выветрился при прожигании, как и было сказано в инструкции. Вафли получились очень вкусными, мне нравится что я могу сама выбирать температуру нагрева и получать от нежно-золотистых вафель до полностью зажаренных. В комметнариях писали, что очень тяжело все отмыть, тесто прилипает, но я меня такой проблемы не было, после готовки протерла салфетками и все сново чисто. Я довольна, к покупке рекомендую.
15.11.2020
Любовь

Достоинства:
Вафли получаются вкусные, пропекает хорошо, удобная, можно настроить разную мощность, красивая!

Недостатки:
Панельки не снимаются, чтобы помыть, но это не так страшно:)

Комментарий:
Спасибо за хорошую вафельницу! А ещё за милый магнитик в подарок.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 1200 Вт
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
есть
Вид панели для вафель
бельгийские
Развернуть
Сменная панель
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646

Видеообзор Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.06.2021
Анна

Достоинства:
Все

Недостатки:
нет

Комментарий:
Вчера распоковала вафельницу, неприятный запах быстро выветрился при прожигании, как и было сказано в инструкции. Вафли получились очень вкусными, мне нравится что я могу сама выбирать температуру нагрева и получать от нежно-золотистых вафель до полностью зажаренных. В комметнариях писали, что очень тяжело все отмыть, тесто прилипает, но я меня такой проблемы не было, после готовки протерла салфетками и все сново чисто. Я довольна, к покупке рекомендую.
15.11.2020
Любовь

Достоинства:
Вафли получаются вкусные, пропекает хорошо, удобная, можно настроить разную мощность, красивая!

Недостатки:
Панельки не снимаются, чтобы помыть, но это не так страшно:)

Комментарий:
Спасибо за хорошую вафельницу! А ещё за милый магнитик в подарок.


Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1646 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...