Top.Mail.Ru
Вафельница Kitfort КТ-1620 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вафельница Kitfort КТ-1620

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 1
Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 2
Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 3
Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 4
Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 5
Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
  • Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 1
  • Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 2
  • Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 3
  • Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 4
  • Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 5
  • Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 183002
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х13
Вес, кг.
2

Описание товара Вафельница Kitfort КТ-1620

Вафельница Kitfort КТ-1620 – это ваш пропуск во вкусное утро. С ней вы сможете разнообразить свой завтрак, и угостить всех домочадцев вкусными венскими и бельгийскими вафлями домашнего приготовления.

Отзывы о товаре Вафельница Kitfort КТ-1620

13.03.2022
Владимир

Достоинства:
Время выпекания,быстро прогревается, выпекает равномерно, ничего не прилипает, компактная, как есть регулировка температуры.

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Долго думали над приобретением вафельницы,в итоге решились на покупку. При поиске одним из главных критериев была мощность и размер, не хотелось покупать популярную "игрушечную" вафельницу мощностью 600 Вт и возможностью делать только одну небольшую вафлю, поэтому почти сразу решилась на покупку именно модели от Kitfort (мощность 1000 Вт считаю оптимальной). И главный плюс, что конечно же, что ребёнку понравилось!
30.08.2020
Алексей

Достоинства:
Адекватное соотношение цены и качества, быстро греется, есть диапазон степени готовки вафель.

Недостатки:
В целом хорошо. Тяжело чистить после использования

Комментарий:
Не забудьте прокалить!
19.08.2020
Анна

Достоинства:
Хорошо нагревается и пропекает быстро

Недостатки:
Короткий шнур, немного разболтана крышка

Комментарий:
Хорошая вафельница, печёт хорошо. Тесто не прилипает к поверхности. Рецепты которые указаны в инструкции получаются вкусно. Регулировка нагрева работает. Из неудобств короткий шнур, крышка при опускании и подъёме немного гуляет.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница Kitfort КТ-1620 – это ваш пропуск во вкусное утро. С ней вы сможете разнообразить свой завтрак, и угостить всех домочадцев вкусными венскими и бельгийскими вафлями домашнего приготовления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.03.2022
Владимир

Достоинства:
Время выпекания,быстро прогревается, выпекает равномерно, ничего не прилипает, компактная, как есть регулировка температуры.

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Долго думали над приобретением вафельницы,в итоге решились на покупку. При поиске одним из главных критериев была мощность и размер, не хотелось покупать популярную "игрушечную" вафельницу мощностью 600 Вт и возможностью делать только одну небольшую вафлю, поэтому почти сразу решилась на покупку именно модели от Kitfort (мощность 1000 Вт считаю оптимальной). И главный плюс, что конечно же, что ребёнку понравилось!
30.08.2020
Алексей

Достоинства:
Адекватное соотношение цены и качества, быстро греется, есть диапазон степени готовки вафель.

Недостатки:
В целом хорошо. Тяжело чистить после использования

Комментарий:
Не забудьте прокалить!
19.08.2020
Анна

Достоинства:
Хорошо нагревается и пропекает быстро

Недостатки:
Короткий шнур, немного разболтана крышка

Комментарий:
Хорошая вафельница, печёт хорошо. Тесто не прилипает к поверхности. Рецепты которые указаны в инструкции получаются вкусно. Регулировка нагрева работает. Из неудобств короткий шнур, крышка при опускании и подъёме немного гуляет.


Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...