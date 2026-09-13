Top.Mail.Ru
Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото 1
Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото 2
Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото 3
Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото 4
Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
700
Регулировка температуры
нет
  • Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото 1
  • Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото 2
  • Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото 3
  • Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото 4
  • Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714058
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
700
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х12
Вес, кг.
1.91

Описание товара Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя

Вафельница Ariete 1973/01 Party Time, голубойAriete 1973/01 Party Time – прибор для приготовления пышных бельгийских вафель. Он настолько удобен и прост в использовании, что лакомство не может не получиться! ЭЛЕМЕНТАРНО! Всё что от вас потребуется, это замесить тесто, залить его в формы, закрыть крышку и подождать 5-8 минут. Антипригарное покрытие позволит избежать прилипания продуктов и избавит от необходимости добавлять много масла. ЛЕГКО РАЗОБРАТЬСЯ Вам не нужно выставлять температуру или ещё какие-то настройки – устройство автоматически достигнет оптимального уровня нагрева, а благодаря высокой мощности 700 Вт этой займёт считаные минуты. На верхней панели расположены два световых индикатора: красный показывает, что вафельница работает, зелёный – что пора приступать к приготовлению. КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ Замок прочно фиксирует крышку, что не только способствует более эффективному удержанию тепла, но и удобно при хранении: устройство не откроется случайно. Кстати, ставить его можно не только горизонтально, но и вертикально – так оно займёт меньше места в кухонном шкафу. Для сетевого шнура есть специальный отсек, в котором кабель не будет переламываться и спутываться.

Отзывы о товаре Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
700
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница Ariete 1973/01 Party Time, голубойAriete 1973/01 Party Time – прибор для приготовления пышных бельгийских вафель. Он настолько удобен и прост в использовании, что лакомство не может не получиться! ЭЛЕМЕНТАРНО! Всё что от вас потребуется, это замесить тесто, залить его в формы, закрыть крышку и подождать 5-8 минут. Антипригарное покрытие позволит избежать прилипания продуктов и избавит от необходимости добавлять много масла. ЛЕГКО РАЗОБРАТЬСЯ Вам не нужно выставлять температуру или ещё какие-то настройки – устройство автоматически достигнет оптимального уровня нагрева, а благодаря высокой мощности 700 Вт этой займёт считаные минуты. На верхней панели расположены два световых индикатора: красный показывает, что вафельница работает, зелёный – что пора приступать к приготовлению. КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ Замок прочно фиксирует крышку, что не только способствует более эффективному удержанию тепла, но и удобно при хранении: устройство не откроется случайно. Кстати, ставить его можно не только горизонтально, но и вертикально – так оно займёт меньше места в кухонном шкафу. Для сетевого шнура есть специальный отсек, в котором кабель не будет переламываться и спутываться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...