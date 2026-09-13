Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вафельница Ariete 1973 (00C197301AR0), синяя
Вафельница Ariete 1973/01 Party Time, голубойAriete 1973/01 Party Time – прибор для приготовления пышных бельгийских вафель. Он настолько удобен и прост в использовании, что лакомство не может не получиться! ЭЛЕМЕНТАРНО! Всё что от вас потребуется, это замесить тесто, залить его в формы, закрыть крышку и подождать 5-8 минут. Антипригарное покрытие позволит избежать прилипания продуктов и избавит от необходимости добавлять много масла. ЛЕГКО РАЗОБРАТЬСЯ Вам не нужно выставлять температуру или ещё какие-то настройки – устройство автоматически достигнет оптимального уровня нагрева, а благодаря высокой мощности 700 Вт этой займёт считаные минуты. На верхней панели расположены два световых индикатора: красный показывает, что вафельница работает, зелёный – что пора приступать к приготовлению. КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ Замок прочно фиксирует крышку, что не только способствует более эффективному удержанию тепла, но и удобно при хранении: устройство не откроется случайно. Кстати, ставить его можно не только горизонтально, но и вертикально – так оно займёт меньше места в кухонном шкафу. Для сетевого шнура есть специальный отсек, в котором кабель не будет переламываться и спутываться.
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