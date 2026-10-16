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Вафельница Kitfort КТ-1674 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вафельница Kitfort КТ-1674

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Вафельница Kitfort КТ-1674 - фото 1
Вафельница Kitfort КТ-1674 - фото 2
Вафельница Kitfort КТ-1674 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельницы
  • Вафельница Kitfort КТ-1674 - фото 1
  • Вафельница Kitfort КТ-1674 - фото 2
  • Вафельница Kitfort КТ-1674 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641878
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вафельница Kitfort КТ-1674
5 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельницы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х16
Вес, кг.
4.18

Описание товара Вафельница Kitfort КТ-1674

Вафельница KITFORT КТ-1674 позволяет готовить бельгийские вафли, горячие бутерброды, тосты, овощи гриль. Она поставляется в комплекте с тремя видами сменных панелей. Антипригарное покрытие предотвращает приставание продуктов, что обеспечивает простое извлечение выпечки и облегчает очистку. На передней части корпуса расположен поворотный регулятор температуры для настройки интенсивности нагрева. Световые индикаторы помогают контролировать готовность к работе. Ручка из термостойкого пластика слабо нагревается и снижает риск ожогов. Для повышения устойчивости на основании KITFORT КТ-1674 предусмотрены прорезиненные ножки.

Отзывы о товаре Вафельница Kitfort КТ-1674




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельницы
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница KITFORT КТ-1674 позволяет готовить бельгийские вафли, горячие бутерброды, тосты, овощи гриль. Она поставляется в комплекте с тремя видами сменных панелей. Антипригарное покрытие предотвращает приставание продуктов, что обеспечивает простое извлечение выпечки и облегчает очистку. На передней части корпуса расположен поворотный регулятор температуры для настройки интенсивности нагрева. Световые индикаторы помогают контролировать готовность к работе. Ручка из термостойкого пластика слабо нагревается и снижает риск ожогов. Для повышения устойчивости на основании KITFORT КТ-1674 предусмотрены прорезиненные ножки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница Kitfort КТ-1674 - стоимость товара 5440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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