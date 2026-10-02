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Вафельница Kitfort КТ-3608 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вафельница Kitfort КТ-3608

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Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 1
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 2
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 3
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 4
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 5
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 6
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 7
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 8
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 9
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 10
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 11
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 12
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 13
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 14
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 15
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 16
Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 17
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 1
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 2
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 3
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 4
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 5
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 6
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 7
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 8
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 9
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 10
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 11
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 12
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 13
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 14
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 15
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 16
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 17
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 18
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 19
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 20
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 21
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 22
  • Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640743
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х9
Вес, кг.
1.98

Описание товара Вафельница Kitfort КТ-3608

Вафельница Kitfort КТ-3608 с 3 парами сменных панелей позволяет готовить бельгийские вафли, сэндвичи, мясо и овощи на гриле. Нагревательные элементы в каждой половине формы обеспечивают равномерное пропекание. Антипригарное покрытие исключает необходимость использования масла и упрощает очистку после приготовления. Термостат поддерживает постоянную температуру панелей. Вафельница Kitfort КТ-3608 выполнена в пластиковом корпусе. Фиксатор удерживает крышку в закрытом положении. Прорезиненные ножки предотвращают скольжение прибора.

Отзывы о товаре Вафельница Kitfort КТ-3608




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница Kitfort КТ-3608 с 3 парами сменных панелей позволяет готовить бельгийские вафли, сэндвичи, мясо и овощи на гриле. Нагревательные элементы в каждой половине формы обеспечивают равномерное пропекание. Антипригарное покрытие исключает необходимость использования масла и упрощает очистку после приготовления. Термостат поддерживает постоянную температуру панелей. Вафельница Kitfort КТ-3608 выполнена в пластиковом корпусе. Фиксатор удерживает крышку в закрытом положении. Прорезиненные ножки предотвращают скольжение прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница Kitfort КТ-3608 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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