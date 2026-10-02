Вафельница Kitfort КТ-3608
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640743
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х9
Вес, кг.
1.98
Описание товара Вафельница Kitfort КТ-3608
Вафельница Kitfort КТ-3608 с 3 парами сменных панелей позволяет готовить бельгийские вафли, сэндвичи, мясо и овощи на гриле. Нагревательные элементы в каждой половине формы обеспечивают равномерное пропекание. Антипригарное покрытие исключает необходимость использования масла и упрощает очистку после приготовления. Термостат поддерживает постоянную температуру панелей. Вафельница Kitfort КТ-3608 выполнена в пластиковом корпусе. Фиксатор удерживает крышку в закрытом положении. Прорезиненные ножки предотвращают скольжение прибора.
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Вафельница Kitfort КТ-3608 с 3 парами сменных панелей позволяет готовить бельгийские вафли, сэндвичи, мясо и овощи на гриле. Нагревательные элементы в каждой половине формы обеспечивают равномерное пропекание. Антипригарное покрытие исключает необходимость использования масла и упрощает очистку после приготовления. Термостат поддерживает постоянную температуру панелей. Вафельница Kitfort КТ-3608 выполнена в пластиковом корпусе. Фиксатор удерживает крышку в закрытом положении. Прорезиненные ножки предотвращают скольжение прибора.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель, Вафельницы Китфорт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель, Вафельницы Китфорт
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