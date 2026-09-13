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Вафельница Kitfort КТ-3652 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вафельница Kitfort КТ-3652

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Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 1
Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 2
Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 3
Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 4
Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 5
Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
  • Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 1
  • Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 2
  • Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 3
  • Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 4
  • Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 5
  • Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708733
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х13
Вес, кг.
1.1

Описание товара Вафельница Kitfort КТ-3652

С помощью вафельницы КТ-3652 вы сможете испечь бельгийские вафли к завтраку или чаепитию. Прибор готовит одну вафлю за раз, что удобно, если вы живёте одни. Вафельница оснащена термостатом для поддержания температуры панелей.

Отзывы о товаре Вафельница Kitfort КТ-3652




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью вафельницы КТ-3652 вы сможете испечь бельгийские вафли к завтраку или чаепитию. Прибор готовит одну вафлю за раз, что удобно, если вы живёте одни. Вафельница оснащена термостатом для поддержания температуры панелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница Kitfort КТ-3652 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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