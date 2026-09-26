Top.Mail.Ru
Вафельница 3 в 1 Kitfort КТ-1660 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вафельница 3 в 1 Kitfort КТ-1660

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 1
Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 2
Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 3
Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 4
Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 5
Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 6
Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
  • Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 1
  • Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 2
  • Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 3
  • Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 4
  • Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 5
  • Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 6
  • Вафельница &quot;3 в 1&quot; Kitfort КТ-1660 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614177
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х15
Вес, кг.
2

Описание товара Вафельница 3 в 1 Kitfort КТ-1660

Электрическая вафельница 3 в 1 KT-1660 поможет испечь бельгийские вафли, приготовить бутерброды, тосты, сосиски, мясо и овощи гриль, а так же многое другое. Антипригарное покрытие не позволяет блюдам прилипнуть к панелям. Индикатор питания (левый) горит, когда прибор включен в сеть. Индикатор нагрева (правый) показывает, когда панели вафельницы разогрелись до рабочей температуры, определяемой термостатом. Зажим на ручке удерживает крышку вафельницы в закрытом состоянии. Это удобно в готовке, при транспортировке и хранении. Вафельница 3 в 1 оснащена нагревательными элементами в каждой половине формы, прорезиненными ножками, благодаря которым вафельница не скользит по столу. На нижней части корпуса расположен держатель шнура, обеспечивающий удобство переноски и хранения. Набор из 3 пар сменных панелей позволяет готовить разнообразные блюда. Благодаря возможности снимать панели, их легко мыть после готовки.

Отзывы о товаре Вафельница 3 в 1 Kitfort КТ-1660




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая вафельница 3 в 1 KT-1660 поможет испечь бельгийские вафли, приготовить бутерброды, тосты, сосиски, мясо и овощи гриль, а так же многое другое. Антипригарное покрытие не позволяет блюдам прилипнуть к панелям. Индикатор питания (левый) горит, когда прибор включен в сеть. Индикатор нагрева (правый) показывает, когда панели вафельницы разогрелись до рабочей температуры, определяемой термостатом. Зажим на ручке удерживает крышку вафельницы в закрытом состоянии. Это удобно в готовке, при транспортировке и хранении. Вафельница 3 в 1 оснащена нагревательными элементами в каждой половине формы, прорезиненными ножками, благодаря которым вафельница не скользит по столу. На нижней части корпуса расположен держатель шнура, обеспечивающий удобство переноски и хранения. Набор из 3 пар сменных панелей позволяет готовить разнообразные блюда. Благодаря возможности снимать панели, их легко мыть после готовки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница 3 в 1 Kitfort КТ-1660 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...