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Вафельница Kitfort КТ-3637 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вафельница Kitfort КТ-3637

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Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 1
Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 2
Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 3
Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 4
Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 5
Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 6
Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 7
Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
  • Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 1
  • Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 2
  • Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 3
  • Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 4
  • Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 5
  • Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 6
  • Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 7
  • Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708728
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х10
Вес, кг.
2.23

Описание товара Вафельница Kitfort КТ-3637

С помощью электрической вафельницы КТ-3637 вы сможете печь вафли в форме цветка, которые при желании можно разделить на маленькие сердечки. Вафельница рассчитана на приготовление 2 вафель в форме цветка или 10 маленьких вафель в форме сердечек.

Отзывы о товаре Вафельница Kitfort КТ-3637




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью электрической вафельницы КТ-3637 вы сможете печь вафли в форме цветка, которые при желании можно разделить на маленькие сердечки. Вафельница рассчитана на приготовление 2 вафель в форме цветка или 10 маленьких вафель в форме сердечек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница Kitfort КТ-3637 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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