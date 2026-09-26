Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1693
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество температурных режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620983
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 1200 Вт
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
бельгийские вафли
Количество температурных режимов
1
Сменная панель
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х15
Вес, кг.
2.28
Описание товара Вафельница для бельгийских вафель Kitfort КТ-1693
Вафельница Kitfort КТ-1693 зеленого цвета предназначена для готовки венских вафель. Нагревательный элемент имеет антипригарное покрытие. На нем можно готовить с минимальным количеством масла и не бояться, что тесто прилипнет к основанию. Встроенный терморегулятор автоматически поддерживает оптимальный температуру и не допускает перегрева еды. Это помогает избежать порчи вафель.
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Бренд
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 1200 Вт
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
бельгийские вафли
Развернуть
Количество температурных режимов
1
Сменная панель
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Вафельница Kitfort КТ-1693 зеленого цвета предназначена для готовки венских вафель. Нагревательный элемент имеет антипригарное покрытие. На нем можно готовить с минимальным количеством масла и не бояться, что тесто прилипнет к основанию. Встроенный терморегулятор автоматически поддерживает оптимальный температуру и не допускает перегрева еды. Это помогает избежать порчи вафель.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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