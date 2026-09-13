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Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый

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Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 1
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 2
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 3
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 4
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 5
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 6
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 7
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 8
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 9
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 10
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 11
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 12
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 13
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 14
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 15
Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
венские вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Количество порций
2
Количество режимов
1
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 1
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 2
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 3
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 4
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 5
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 6
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 7
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 8
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 9
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 10
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 11
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 12
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 13
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 14
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 15
  • Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719695
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип выпечки
венские вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Количество порций
2
Вид панели для вафель
венские/бельгийские вафли
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х12
Вес, кг.
1.55

Описание товара Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый

Белая вафельница BQ ST2006 с алюминиевыми несъемными панелями дополнена антипригарным покрытием для готовки без масла. Такие пластины не дают тесту прилипать и упрощают очистку от крошек и прочих загрязнений. Устройство с одним режимом нагрева дополнено автоматическим контролем температуры. По периметру рабочей области предусмотрен желоб для защиты от вытекания излишков теста наружу. BQ ST2006 с прямоугольными пластинами 12x21.9 см позволяет одновременно выпекать 2 венские или бельгийские вафли. Благодаря технологии 180° Flip вы можете переворачивать устройство для равномерного распределения теста и пропекания изделий. Нескользящие ножки и термоизолированные ручки делают работу с вафельницей удобной и безопасной. Хранить устройство можно вертикально в шкафу или на полке.

Отзывы о товаре Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип выпечки
венские вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Количество порций
2
Вид панели для вафель
венские/бельгийские вафли
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Описание
Белая вафельница BQ ST2006 с алюминиевыми несъемными панелями дополнена антипригарным покрытием для готовки без масла. Такие пластины не дают тесту прилипать и упрощают очистку от крошек и прочих загрязнений. Устройство с одним режимом нагрева дополнено автоматическим контролем температуры. По периметру рабочей области предусмотрен желоб для защиты от вытекания излишков теста наружу. BQ ST2006 с прямоугольными пластинами 12x21.9 см позволяет одновременно выпекать 2 венские или бельгийские вафли. Благодаря технологии 180° Flip вы можете переворачивать устройство для равномерного распределения теста и пропекания изделий. Нескользящие ножки и термоизолированные ручки делают работу с вафельницей удобной и безопасной. Хранить устройство можно вертикально в шкафу или на полке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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