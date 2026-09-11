Вафельница Kitfort КТ-1664
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Характеристики
Описание товара Вафельница Kitfort КТ-1664
Мультипекарь Kitfort – это современная электровафельница, которая станет настоящей находкой для тех, кто ценит вкусные и разнообразные блюда прямо у себя дома. Прибор оснащен мощностью в 1000 Вт, что обеспечивает быструю и равномерную выпечку вашего любимого лакомства. С помощью мультипекаря Kitfort вы сможете приготовить сразу до 5 порций, что делает его идеальным выбором для семьи или небольшой компании. Антипригарное покрытие гарантирует, что ваши вафли не прилипнут к поверхности, а уход за прибором будет простым и удобным. Компактный дизайн устройства и его стильный черный цвет прекрасно впишутся в любой кухонный интерьер. Несмотря на свой функционал, мультипекарь Kitfort весит всего 1,3 кг, что упрощает его хранение и перемещение. Управление прибором предельно простое благодаря наличию одного режима работы, что будет особенно удобно для тех, кто только начинает осваивать искусство приготовления домашних вафель. Бренд Kitfort известен своим качественным и надежным кухонным оборудованием, и данный мультипекарь не является исключением. Наслаждайтесь вкусом свежих и ароматных вафель с мультипекарем Kitfort!
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