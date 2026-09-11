Top.Mail.Ru
Вафельница Kitfort КТ-1664 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вафельница Kitfort КТ-1664

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вафельница Kitfort КТ-1664 - фото 1
Вафельница Kitfort КТ-1664 - фото 2
Вафельница Kitfort КТ-1664 - фото 3
Вафельница Kitfort КТ-1664 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
вафли, бутерброды
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Количество порций
5
Количество температурных режимов
1
Диаметр выпечки
19 см
  • Вафельница Kitfort КТ-1664 - фото 1
  • Вафельница Kitfort КТ-1664 - фото 2
  • Вафельница Kitfort КТ-1664 - фото 3
  • Вафельница Kitfort КТ-1664 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584712
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Прочее
мощность 1000 Вт
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип панели
вафли
Тип выпечки
вафли, бутерброды
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Количество порций
5
Вид панели для вафель
бельгийские
Количество температурных режимов
1
Диаметр выпечки
19 см
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х14
Вес, кг.
1

Описание товара Вафельница Kitfort КТ-1664

Мультипекарь Kitfort – это современная электровафельница, которая станет настоящей находкой для тех, кто ценит вкусные и разнообразные блюда прямо у себя дома. Прибор оснащен мощностью в 1000 Вт, что обеспечивает быструю и равномерную выпечку вашего любимого лакомства. С помощью мультипекаря Kitfort вы сможете приготовить сразу до 5 порций, что делает его идеальным выбором для семьи или небольшой компании. Антипригарное покрытие гарантирует, что ваши вафли не прилипнут к поверхности, а уход за прибором будет простым и удобным. Компактный дизайн устройства и его стильный черный цвет прекрасно впишутся в любой кухонный интерьер. Несмотря на свой функционал, мультипекарь Kitfort весит всего 1,3 кг, что упрощает его хранение и перемещение. Управление прибором предельно простое благодаря наличию одного режима работы, что будет особенно удобно для тех, кто только начинает осваивать искусство приготовления домашних вафель. Бренд Kitfort известен своим качественным и надежным кухонным оборудованием, и данный мультипекарь не является исключением. Наслаждайтесь вкусом свежих и ароматных вафель с мультипекарем Kitfort!

Отзывы о товаре Вафельница Kitfort КТ-1664




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Прочее
мощность 1000 Вт
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип панели
вафли
Тип выпечки
вафли, бутерброды
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Количество порций
5
Развернуть
Вид панели для вафель
бельгийские
Количество температурных режимов
1
Диаметр выпечки
19 см
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мультипекарь Kitfort – это современная электровафельница, которая станет настоящей находкой для тех, кто ценит вкусные и разнообразные блюда прямо у себя дома. Прибор оснащен мощностью в 1000 Вт, что обеспечивает быструю и равномерную выпечку вашего любимого лакомства. С помощью мультипекаря Kitfort вы сможете приготовить сразу до 5 порций, что делает его идеальным выбором для семьи или небольшой компании. Антипригарное покрытие гарантирует, что ваши вафли не прилипнут к поверхности, а уход за прибором будет простым и удобным. Компактный дизайн устройства и его стильный черный цвет прекрасно впишутся в любой кухонный интерьер. Несмотря на свой функционал, мультипекарь Kitfort весит всего 1,3 кг, что упрощает его хранение и перемещение. Управление прибором предельно простое благодаря наличию одного режима работы, что будет особенно удобно для тех, кто только начинает осваивать искусство приготовления домашних вафель. Бренд Kitfort известен своим качественным и надежным кухонным оборудованием, и данный мультипекарь не является исключением. Наслаждайтесь вкусом свежих и ароматных вафель с мультипекарем Kitfort!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница Kitfort КТ-1664 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...