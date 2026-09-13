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Характеристики
Тип выпечки
венские вафли, бельгийские вафли, вафли
Мощность, Вт
700
Цвет
черный
Количество порций
2
Количество режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 570 руб.
2 880
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720137
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Описание товара Электровафельница Daswerk WM-5 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 700 Вт
Электрическая вафельница DASWERK подходит для приготовления венских, бельгийских, овощных, сырных и других видов вафель. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 700 Вт обеспечивают равномерный нагрев вафельницы. С её помощью можно за один раз легко приготовить 2 вафли.Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто.В устройстве предусмотрен удобный ручной тип управления.Благодаря компактному размеру электрическую вафельницу DASWERK удобно хранить.
Электрическая вафельница DASWERK подходит для приготовления венских, бельгийских, овощных, сырных и других видов вафель. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 700 Вт обеспечивают равномерный нагрев вафельницы. С её помощью можно за один раз легко приготовить 2 вафли.Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто.В устройстве предусмотрен удобный ручной тип управления.Благодаря компактному размеру электрическую вафельницу DASWERK удобно хранить.
Электровафельница Daswerk WM-5 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 700 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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