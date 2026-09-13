Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719691
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Описание товара Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE
Мультипекарь BQ — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для любителей свежих вафель и других десертов. Изготовленный в элегантных серебристых и черных тонах, этот электровафельница внесет нотку современного дизайна на вашу кухню.
С мощностью в 1000 Вт, мультипекарь BQ обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что позволяет приготовить до двух порций ваших любимых блюд за минимальное время. Высококачественное антипригарное покрытие способствует легкому извлечению готовых лакомств и существенно упрощает процесс чистки устройства.
Модель обладает защитой от перегрева, что гарантирует безопасное использование даже при длительной работе. Несмотря на отсутствие регулировки температуры и только один режим работы, этот мультипекарь предоставляет достаточно возможностей для создания разнообразных десертов.
Компактный и легкий весом всего 1,4 кг, мультипекарь BQ легко впишется в ограниченное пространство кухни и станет отличным решением для небольших семей или уютных домашних вечеров.
Мультипекарь BQ — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для любителей свежих вафель и других десертов. Изготовленный в элегантных серебристых и черных тонах, этот электровафельница внесет нотку современного дизайна на вашу кухню.
С мощностью в 1000 Вт, мультипекарь BQ обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что позволяет приготовить до двух порций ваших любимых блюд за минимальное время. Высококачественное антипригарное покрытие способствует легкому извлечению готовых лакомств и существенно упрощает процесс чистки устройства.
Модель обладает защитой от перегрева, что гарантирует безопасное использование даже при длительной работе. Несмотря на отсутствие регулировки температуры и только один режим работы, этот мультипекарь предоставляет достаточно возможностей для создания разнообразных десертов.
Компактный и легкий весом всего 1,4 кг, мультипекарь BQ легко впишется в ограниченное пространство кухни и станет отличным решением для небольших семей или уютных домашних вечеров.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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