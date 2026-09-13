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Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE

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Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 1
Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 2
Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 3
Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 4
Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 5
Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 6
Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 7
Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 8
Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
  • Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 1
  • Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 2
  • Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 3
  • Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 4
  • Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 5
  • Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 6
  • Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 7
  • Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 8
  • Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719691
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
вафельница
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х13
Вес, кг.
1.46

Описание товара Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE

Мультипекарь BQ — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для любителей свежих вафель и других десертов. Изготовленный в элегантных серебристых и черных тонах, этот электровафельница внесет нотку современного дизайна на вашу кухню. С мощностью в 1000 Вт, мультипекарь BQ обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что позволяет приготовить до двух порций ваших любимых блюд за минимальное время. Высококачественное антипригарное покрытие способствует легкому извлечению готовых лакомств и существенно упрощает процесс чистки устройства. Модель обладает защитой от перегрева, что гарантирует безопасное использование даже при длительной работе. Несмотря на отсутствие регулировки температуры и только один режим работы, этот мультипекарь предоставляет достаточно возможностей для создания разнообразных десертов. Компактный и легкий весом всего 1,4 кг, мультипекарь BQ легко впишется в ограниченное пространство кухни и станет отличным решением для небольших семей или уютных домашних вечеров.

Отзывы о товаре Вафельница BQ ST1009 Черный-Стальной WAFFLE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
вафельница
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мультипекарь BQ — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для любителей свежих вафель и других десертов. Изготовленный в элегантных серебристых и черных тонах, этот электровафельница внесет нотку современного дизайна на вашу кухню. С мощностью в 1000 Вт, мультипекарь BQ обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что позволяет приготовить до двух порций ваших любимых блюд за минимальное время. Высококачественное антипригарное покрытие способствует легкому извлечению готовых лакомств и существенно упрощает процесс чистки устройства. Модель обладает защитой от перегрева, что гарантирует безопасное использование даже при длительной работе. Несмотря на отсутствие регулировки температуры и только один режим работы, этот мультипекарь предоставляет достаточно возможностей для создания разнообразных десертов. Компактный и легкий весом всего 1,4 кг, мультипекарь BQ легко впишется в ограниченное пространство кухни и станет отличным решением для небольших семей или уютных домашних вечеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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