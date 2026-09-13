Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий
Отпариватель BQ — это компактное и функциональное устройство, идеальное для быстрого ухода за вашей одеждой. С его мощностью в 1000 Вт и максимальной подачей пара до 40 г/мин вы легко сможете удалить складки и обновить ваши вещи за минимальное время. Отпариватель весит всего 0,6 кг, что делает его легким и удобным в использовании даже в поездках. Устройство оснащено резервуаром для воды объемом 0,06 л и нагревается до готовности за впечатляющие 30 секунд. Это позволяет быстро приступить к отпариванию, какое бы мероприятие вас ни ожидало. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, обеспечивая дополнительную свободу движения во время использования. Отпариватель выполнен в стильном синем цвете и предназначен для горизонтального отпаривания. Его подошва изготовлена из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и эффективность в работе. Этот ручной отпариватель от BQ — идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и практичность в уходе за своей одеждой.
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