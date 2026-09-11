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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый

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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 2
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 3
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 4
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 5
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 6
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 7
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 8
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 9
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.1
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.6
Материал корпуса
пластик
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 2
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 3
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 4
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 5
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 6
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 7
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 8
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 9
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583653
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
10
Дополнительный цвет
серебро
Прочее
в комплекте мерный стакан, возможность долива воды во время работы
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.1
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.6
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х12
Вес, кг.
1.08

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый

Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 сможет сопровождать своего обладателя даже в поездке. Ваши наряды будут выглядеть идеально и у моря, и в командировке. За счет интенсивности подачи пара в 20 г/мин прибор справится даже с капризными льняными тканями. Использовать его можно как вертикально, так и горизонтально. Время нагрева прибора до готовности к работе составляет всего 40 с. Миниатюрный корпус отпаривателя ручного Hyundai H-HS02260 удобно держать в ладони, а вместительности его бака (100 мл) хватит для обработки нескольких вещей.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
10
Дополнительный цвет
серебро
Прочее
в комплекте мерный стакан, возможность долива воды во время работы
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.1
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.6
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 сможет сопровождать своего обладателя даже в поездке. Ваши наряды будут выглядеть идеально и у моря, и в командировке. За счет интенсивности подачи пара в 20 г/мин прибор справится даже с капризными льняными тканями. Использовать его можно как вертикально, так и горизонтально. Время нагрева прибора до готовности к работе составляет всего 40 с. Миниатюрный корпус отпаривателя ручного Hyundai H-HS02260 удобно держать в ладони, а вместительности его бака (100 мл) хватит для обработки нескольких вещей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной Hyundai H-HS02260 1200Вт белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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