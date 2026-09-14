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Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый

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Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый - фото 1
Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый - фото 2
Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый - фото 3
Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.23
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый - фото 1
  • Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый - фото 2
  • Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый - фото 3
  • Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737549
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Характеристики

Бренд
Beko
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.23
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Телескопическая стойка
да
Длина сетевого шнура
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х14
Вес, кг.
1.2

Описание товара Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый

Компактный отпариватель Beko весом всего 1,12 кг удобно держать даже при длительной работе. Благодаря высокой мощности 2200 Вт прибор быстро готов к действию — уже через 35 секунд после включения! Вместительный для портативной модели резервуар на 0,23 л легко снимается, а длинный сетевой шнур 2,5 метра обеспечивает свободу передвижения. Регулировка подачи пара (до 28 г/мин) даёт возможность подобрать оптимальный режим для разных тканей. Отпаривание удобно проводить в вертикальном положении — для деликатных или объемных вещей. Телескопическая стойка упрощает уход за одеждой на вешалке. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает лёгкое скольжение и бережное отношение к любимым вещам. Надёжное решение для заботы о гардеробе в стильном белом исполнении.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый




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Характеристики
Бренд
Beko
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.23
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Развернуть
Телескопическая стойка
да
Длина сетевого шнура
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный отпариватель Beko весом всего 1,12 кг удобно держать даже при длительной работе. Благодаря высокой мощности 2200 Вт прибор быстро готов к действию — уже через 35 секунд после включения! Вместительный для портативной модели резервуар на 0,23 л легко снимается, а длинный сетевой шнур 2,5 метра обеспечивает свободу передвижения. Регулировка подачи пара (до 28 г/мин) даёт возможность подобрать оптимальный режим для разных тканей. Отпаривание удобно проводить в вертикальном положении — для деликатных или объемных вещей. Телескопическая стойка упрощает уход за одеждой на вешалке. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает лёгкое скольжение и бережное отношение к любимым вещам. Надёжное решение для заботы о гардеробе в стильном белом исполнении.
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Доставка
Отзывы


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