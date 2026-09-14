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Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.23
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737549
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Описание товара Отпариватель ручной BEKO STM 6120 W 8919143200 белый
Компактный отпариватель Beko весом всего 1,12 кг удобно держать даже при длительной работе. Благодаря высокой мощности 2200 Вт прибор быстро готов к действию — уже через 35 секунд после включения! Вместительный для портативной модели резервуар на 0,23 л легко снимается, а длинный сетевой шнур 2,5 метра обеспечивает свободу передвижения. Регулировка подачи пара (до 28 г/мин) даёт возможность подобрать оптимальный режим для разных тканей. Отпаривание удобно проводить в вертикальном положении — для деликатных или объемных вещей. Телескопическая стойка упрощает уход за одеждой на вешалке. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает лёгкое скольжение и бережное отношение к любимым вещам. Надёжное решение для заботы о гардеробе в стильном белом исполнении.
Компактный отпариватель Beko весом всего 1,12 кг удобно держать даже при длительной работе. Благодаря высокой мощности 2200 Вт прибор быстро готов к действию — уже через 35 секунд после включения! Вместительный для портативной модели резервуар на 0,23 л легко снимается, а длинный сетевой шнур 2,5 метра обеспечивает свободу передвижения. Регулировка подачи пара (до 28 г/мин) даёт возможность подобрать оптимальный режим для разных тканей. Отпаривание удобно проводить в вертикальном положении — для деликатных или объемных вещей. Телескопическая стойка упрощает уход за одеждой на вешалке. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает лёгкое скольжение и бережное отношение к любимым вещам. Надёжное решение для заботы о гардеробе в стильном белом исполнении.
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