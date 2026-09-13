Отпариватель ручной Hyundai H-HSART004 1200Вт зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.12
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
20
Длина, м
8.2
Дополнительный цвет
белый
Прочее
сухое глажение, дорожный
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание, складная ручка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
отпариватель, документация, насадка, чехол, упаковка
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.12
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.75
Габаритные размеры), см
25.2x8.2x17.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х13
Вес, кг.
1.06
Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HSART004 1200Вт зеленый
Ручной отпариватель Hyundai H-HSART004 поможет привести одежду в порядок перед выходом из дома. В комплекте есть щетка для ухода за плотными материалами. Устройство готово к работе через 20 секунд после включения. Нагревающаяся подошва утюжка защищает от появления конденсата, улучшает проглаживание плотных тканей. Модель поддерживает вертикальное и горизонтальное отпаривание, работу в режиме сухой глажки. Благодаря складной ручке отпариватель можно брать с собой в командировку.
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Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
20
Длина, м
8.2
Дополнительный цвет
белый
Прочее
сухое глажение, дорожный
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание, складная ручка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
отпариватель, документация, насадка, чехол, упаковка
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
17
Развернуть
Объём резервуара для воды
0.12
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.75
Габаритные размеры), см
25.2x8.2x17.8
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель Hyundai H-HSART004 поможет привести одежду в порядок перед выходом из дома. В комплекте есть щетка для ухода за плотными материалами. Устройство готово к работе через 20 секунд после включения. Нагревающаяся подошва утюжка защищает от появления конденсата, улучшает проглаживание плотных тканей. Модель поддерживает вертикальное и горизонтальное отпаривание, работу в режиме сухой глажки. Благодаря складной ручке отпариватель можно брать с собой в командировку.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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