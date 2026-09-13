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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.1
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722563
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Описание товара Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный
Отпариватель ручной MIE Unico Black выделяется среди подобных устройств компактным футуристическим дизайном. Устройство с емкостью для 100 мл воды работает в одном режиме, позволяя быстро привести в порядок блузку или пиджак. Прибор готов к работе через 25 секунд после включения, что удобно при использовании утром или во время обеденного перерыва. Устройство MIE Unico Black подает пар с мощностью 20 г/мин, чего достаточно для быстро удаления складок на шелковых, хлопковых, синтетических рубашках. При этом отпариватель не вредит структуре ткани, продлевая срок службы одежды. Прибор поставляется с щеткой для ухода за одеждой и плотной защитной варежкой. Компактные размеры позволят носить устройство в сумочке, чтобы привести себя в порядок прямо на работе.
Отпариватель ручной MIE Unico Black выделяется среди подобных устройств компактным футуристическим дизайном. Устройство с емкостью для 100 мл воды работает в одном режиме, позволяя быстро привести в порядок блузку или пиджак. Прибор готов к работе через 25 секунд после включения, что удобно при использовании утром или во время обеденного перерыва. Устройство MIE Unico Black подает пар с мощностью 20 г/мин, чего достаточно для быстро удаления складок на шелковых, хлопковых, синтетических рубашках. При этом отпариватель не вредит структуре ткани, продлевая срок службы одежды. Прибор поставляется с щеткой для ухода за одеждой и плотной защитной варежкой. Компактные размеры позволят носить устройство в сумочке, чтобы привести себя в порядок прямо на работе.
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