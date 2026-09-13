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Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный

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Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 2
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Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 5
Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 6
Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 7
Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 8
Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 9
Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 10
Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 11
Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 12
Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.1
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
металл
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 1
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 2
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 3
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 4
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 5
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 6
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 7
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 8
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 9
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 10
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 11
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 12
  • Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722563
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Характеристики

Бренд
MIEM
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный, красный
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.1
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
металл
Длина сетевого шнура
2
Габариты
24x8.2x16 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х12
Вес, кг.
1.35

Описание товара Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный

Отпариватель ручной MIE Unico Black выделяется среди подобных устройств компактным футуристическим дизайном. Устройство с емкостью для 100 мл воды работает в одном режиме, позволяя быстро привести в порядок блузку или пиджак. Прибор готов к работе через 25 секунд после включения, что удобно при использовании утром или во время обеденного перерыва. Устройство MIE Unico Black подает пар с мощностью 20 г/мин, чего достаточно для быстро удаления складок на шелковых, хлопковых, синтетических рубашках. При этом отпариватель не вредит структуре ткани, продлевая срок службы одежды. Прибор поставляется с щеткой для ухода за одеждой и плотной защитной варежкой. Компактные размеры позволят носить устройство в сумочке, чтобы привести себя в порядок прямо на работе.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Mie Unico 1000Вт черный




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Характеристики
Бренд
MIEM
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный, красный
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.1
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
металл
Развернуть
Длина сетевого шнура
2
Габариты
24x8.2x16 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель ручной MIE Unico Black выделяется среди подобных устройств компактным футуристическим дизайном. Устройство с емкостью для 100 мл воды работает в одном режиме, позволяя быстро привести в порядок блузку или пиджак. Прибор готов к работе через 25 секунд после включения, что удобно при использовании утром или во время обеденного перерыва. Устройство MIE Unico Black подает пар с мощностью 20 г/мин, чего достаточно для быстро удаления складок на шелковых, хлопковых, синтетических рубашках. При этом отпариватель не вредит структуре ткани, продлевая срок службы одежды. Прибор поставляется с щеткой для ухода за одеждой и плотной защитной варежкой. Компактные размеры позволят носить устройство в сумочке, чтобы привести себя в порядок прямо на работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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