Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый
Отпариватель BQ - это компактное и удобное устройство, идеально подходящее для быстрой и эффективной глажки одежды. С весом всего 0,95 кг, он легко управляем и не требует вешалки для одежды, что делает его идеальным выбором для путешествий или использования в домашних условиях. Дизайн отпаривателя представляет собой сочетание белого и синего цветов, что придаёт ему стильный и современный вид. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, обеспечивая достаточную свободу перемещения во время работы. Оснащённый мощностью 1800 Вт, данный отпариватель способен быстро нагреваться, достигая готовности к работе всего за 40 секунд. Максимальная подача пара составляет 35 г/мин, что позволяет эффективно разглаживать складки на любой ткани. Подошва утюжка выполнена из пластика, а для удобства использования предусмотрен съёмный резервуар для воды объёмом 0,26 литра. Это позволяет с лёгкостью пополнять запасы воды, не прерывая процесс отпаривания. К сожалению, регулировка подачи пара отсутствует, но вертикальное положение утюжка во время отпаривания компенсирует это, обеспечивая равномерное проникновение пара в ткань. Отпариватель BQ сочетает в себе мощность, удобство и стиль, делая его незаменимым помощником в уходе за одеждой.
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