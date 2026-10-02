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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9191-3 бело-синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9191-3 бело-синий

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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9191-3 бело-синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1300
Максимальная подача пара, г/мин
22
Объём резервуара для воды
0.14
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
ворсовая насадка, тканевая насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644340
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Дополнительный цвет
синий
Серия
КТ-9191
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1300
Максимальная подача пара, г/мин
22
Объём резервуара для воды
0.14
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
ворсовая насадка, тканевая насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х15
Вес, кг.
1.1

Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9191-3 бело-синий

Ручной отправитель КТ-9191 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Ручной отправитель приведет в порядок вещи быстро и практически в любом месте без раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, сушилке для белья или веревке. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. Подача пара в отпаривателе КТ-9191 осуществляется с помощью одной кнопки. В комплекте предусмотрены 2 насадки. Ворсовая насадка поможет очистить вещи от ниток и шерсти домашних животных. Тканевая насадка сделает процесс отпаривания деликатных тканей более безопасным, а также может помочь очистить вещи от пыли.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9191-3 бело-синий




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Дополнительный цвет
синий
Серия
КТ-9191
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1300
Максимальная подача пара, г/мин
22
Объём резервуара для воды
0.14
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
ворсовая насадка, тканевая насадка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отправитель КТ-9191 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Ручной отправитель приведет в порядок вещи быстро и практически в любом месте без раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, сушилке для белья или веревке. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. Подача пара в отпаривателе КТ-9191 осуществляется с помощью одной кнопки. В комплекте предусмотрены 2 насадки. Ворсовая насадка поможет очистить вещи от ниток и шерсти домашних животных. Тканевая насадка сделает процесс отпаривания деликатных тканей более безопасным, а также может помочь очистить вещи от пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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