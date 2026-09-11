Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий
Отпариватель Hyundai H-HS02456 – компактный прибор, который удобно удерживается в руке и позволяет под действием мощного потока пара быстро разглаживать складки на различных тканях. С его помощью вы также сможете освежать вещи и дезинфицировать поверхности. Прозрачный резервуар объемом 0.15 л легко наполняется водой и позволяет визуально контролировать ее количество. Насадка с ворсинками эффективно устраняет пух и шерсть. Для удобного размещения прибора в комплекте поставляется устойчивая подставка. Противокапельная система и технология защиты от перегрева повышают безопасность в эксплуатации Hyundai H-HS02456.
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