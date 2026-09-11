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Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый

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Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 1
Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 2
Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 3
Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 4
Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 5
Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 6
Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 7
Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 1
  • Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 2
  • Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 3
  • Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 4
  • Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 5
  • Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 6
  • Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 7
  • Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570527
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Отпариватели
Размеры в упаковке, см
19х16х14
Вес, г.
950

Описание товара Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый

Отпариватель SUPRA SBS-151 предназначен для разглаживания изделий из шелка, шерсти, синтетических, хлопковых и смешанных тканей. При нажатии на кнопку. подачи пара отпариватель производит горячий пар, который позволяет также дезинфицировать ткани. Поскольку глажка одежды производится без использования гладильной доски, становится намного легче разгладить труднодоступные участки одежды.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Отпариватели
Описание
Отпариватель SUPRA SBS-151 предназначен для разглаживания изделий из шелка, шерсти, синтетических, хлопковых и смешанных тканей. При нажатии на кнопку. подачи пара отпариватель производит горячий пар, который позволяет также дезинфицировать ткани. Поскольку глажка одежды производится без использования гладильной доски, становится намного легче разгладить труднодоступные участки одежды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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