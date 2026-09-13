Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый
Отпариватели BQ — идеальное решение для тех, кто ценит мобильность и функциональность в уходе за одеждой. Этот ручной отпариватель сочетает в себе легкость и мощность, обеспечивая качественный уход за вашими любимыми вещами. С весом всего 0,76 кг отпариватель удобен в использовании и не занимает много места, что делает его отличным помощником как дома, так и в поездках. При мощности 1400 Вт прибор быстро нагревается — всего 40 секунд, и он готов к работе. Максимальная подача пара составляет 18 г/мин, что эффективно разглаживает даже стойкие складки. Отпариватель оснащен керамическим покрытием подошвы, что гарантирует бережное отношение к тканям и долгий срок службы устройства. Объем резервуара для воды составляет 0,22 л, что позволяет использовать прибор на одном заполнении достаточно долго для обработки нескольких предметов одежды. Цвет прибора – стильный бежевый, который украсит любой интерьер. Длина сетевого шнура 1,8 м обеспечивает свободу движений во время работы. Несмотря на отсутствие встроенной вешалки для одежды, прибор отлично справляется с вертикальным отпариванием, что является его основной функцией. Отпариватели BQ — это простое, быстрое и эффективное решение для поддержания вашей одежды в отличном состоянии без использования громоздких утюгов и гладильных досок.
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