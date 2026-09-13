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Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый

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Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 6
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 7
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 8
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 9
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 10
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 11
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 12
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 13
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 14
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 15
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 16
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 17
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 18
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 19
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Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 21
Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
насадка-щетка
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 6
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 7
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 8
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 9
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 10
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 11
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 12
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 13
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 14
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 15
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 16
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 17
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 18
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 19
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 20
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 21
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719668
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
бежевый
Комплектация
насадка-щетка, мерный стакан
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х13
Вес, г.
906

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый

Отпариватели BQ — идеальное решение для тех, кто ценит мобильность и функциональность в уходе за одеждой. Этот ручной отпариватель сочетает в себе легкость и мощность, обеспечивая качественный уход за вашими любимыми вещами. С весом всего 0,76 кг отпариватель удобен в использовании и не занимает много места, что делает его отличным помощником как дома, так и в поездках. При мощности 1400 Вт прибор быстро нагревается — всего 40 секунд, и он готов к работе. Максимальная подача пара составляет 18 г/мин, что эффективно разглаживает даже стойкие складки. Отпариватель оснащен керамическим покрытием подошвы, что гарантирует бережное отношение к тканям и долгий срок службы устройства. Объем резервуара для воды составляет 0,22 л, что позволяет использовать прибор на одном заполнении достаточно долго для обработки нескольких предметов одежды. Цвет прибора – стильный бежевый, который украсит любой интерьер. Длина сетевого шнура 1,8 м обеспечивает свободу движений во время работы. Несмотря на отсутствие встроенной вешалки для одежды, прибор отлично справляется с вертикальным отпариванием, что является его основной функцией. Отпариватели BQ — это простое, быстрое и эффективное решение для поддержания вашей одежды в отличном состоянии без использования громоздких утюгов и гладильных досок.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1003H Бежевый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
бежевый
Комплектация
насадка-щетка, мерный стакан
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватели BQ — идеальное решение для тех, кто ценит мобильность и функциональность в уходе за одеждой. Этот ручной отпариватель сочетает в себе легкость и мощность, обеспечивая качественный уход за вашими любимыми вещами. С весом всего 0,76 кг отпариватель удобен в использовании и не занимает много места, что делает его отличным помощником как дома, так и в поездках. При мощности 1400 Вт прибор быстро нагревается — всего 40 секунд, и он готов к работе. Максимальная подача пара составляет 18 г/мин, что эффективно разглаживает даже стойкие складки. Отпариватель оснащен керамическим покрытием подошвы, что гарантирует бережное отношение к тканям и долгий срок службы устройства. Объем резервуара для воды составляет 0,22 л, что позволяет использовать прибор на одном заполнении достаточно долго для обработки нескольких предметов одежды. Цвет прибора – стильный бежевый, который украсит любой интерьер. Длина сетевого шнура 1,8 м обеспечивает свободу движений во время работы. Несмотря на отсутствие встроенной вешалки для одежды, прибор отлично справляется с вертикальным отпариванием, что является его основной функцией. Отпариватели BQ — это простое, быстрое и эффективное решение для поддержания вашей одежды в отличном состоянии без использования громоздких утюгов и гладильных досок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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