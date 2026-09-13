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Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый

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Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 6
Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 7
Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 8
Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
600
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
0.11
Время нагрева до готовности к работе, сек
100
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
алюминий
  • Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 6
  • Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 7
  • Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 8
  • Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719664
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
ручной отпариватель, насадка-щетка, руководство по эксплуатации
Мощность, Вт
600
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
0.11
Время нагрева до готовности к работе, сек
100
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
алюминий
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х11
Вес, г.
854

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый

Отпариватель BQ — это компактное и удобное устройство, предназначенное для ухода за одеждой и текстильными изделиями. Обладая мощностью 600 Вт, он быстро справляется с устранением складок благодаря высокой эффективности подачи пара — до 15 г/мин. Среди ключевых характеристик этого ручного отпаривателя следует отметить легкий вес в 0,572 кг, что обеспечивает простоту в использовании и транспортировке. Алюминиевая подошва утюжка гарантирует бережное обращение с тканью и повышает износоустойчивость устройства. Отпариватель готов к работе всего через 100 секунд после включения, а удобный резервуар для воды объемом 0,11 л позволяет непрерывно работать с устройством, не беспокоясь о частых заправках. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, предоставляя свободу передвижения и удобство при работе. Разработанный в элегантном белом цвете, отпариватель BQ станет стильным и функциональным дополнением к вашему дому. Этот практичный и надежный помощник позволяет отпаривать одежду в вертикальном положении, что делает его особенно удобным для работы с деликатными и сложными тканями. С отпаривателем BQ ваша одежда всегда будет выглядеть безупречно!

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
ручной отпариватель, насадка-щетка, руководство по эксплуатации
Мощность, Вт
600
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
0.11
Время нагрева до готовности к работе, сек
100
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
алюминий
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это компактное и удобное устройство, предназначенное для ухода за одеждой и текстильными изделиями. Обладая мощностью 600 Вт, он быстро справляется с устранением складок благодаря высокой эффективности подачи пара — до 15 г/мин. Среди ключевых характеристик этого ручного отпаривателя следует отметить легкий вес в 0,572 кг, что обеспечивает простоту в использовании и транспортировке. Алюминиевая подошва утюжка гарантирует бережное обращение с тканью и повышает износоустойчивость устройства. Отпариватель готов к работе всего через 100 секунд после включения, а удобный резервуар для воды объемом 0,11 л позволяет непрерывно работать с устройством, не беспокоясь о частых заправках. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, предоставляя свободу передвижения и удобство при работе. Разработанный в элегантном белом цвете, отпариватель BQ станет стильным и функциональным дополнением к вашему дому. Этот практичный и надежный помощник позволяет отпаривать одежду в вертикальном положении, что делает его особенно удобным для работы с деликатными и сложными тканями. С отпаривателем BQ ваша одежда всегда будет выглядеть безупречно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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