Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный
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Характеристики
Описание товара Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный
Кофемолка BQ — идеальный выбор для любителей свежемолотого кофе. Этот стильный прибор сочетает в себе надежность и элегантность, представлен в классическом сочетании серебристого и черного цветов, что делает его отличным дополнением к любой кухне. Мощность кофемолки составляет 200 Вт, что обеспечивает быстрое и эффективное измельчение кофейных зерен. Вместимость чаши позволяет помолоть до 85 граммов кофе за один раз, делая её прекрасно подходящей как для индивидуального использования, так и для небольшой компании. Особенностью BQ является ротационный нож для помола, который тщательно справляется с задачей измельчения зерен. Хотя модель не оснащена функцией регулировки степени помола и порционным помолом, она компенсирует это своей простотой и надежностью. Дополнительным плюсом является наличие функции блокировки включения при снятой крышке, обеспечивающей безопасность использования. Кроме того, кофемолка защищена от перегрева, что способствует долговечности эксплуатации устройства. С весом всего 0,9 кг, кофемолка BQ легка в обращении и перестановке, а её компактные размеры позволяют легко хранить её даже на небольшой кухне. Этот прибор создаст особую атмосферу свежести и уюта в каждом вашем утре.
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