Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый
Погружной блендер Blackton Bt HB400Pзеленого цвета работает на 2 скоростях, менять которые можно с помощью кнопок на корпусе. При включенном турборежиме прибор будет перерабатывать продукт с максимальной скоростью вращения 14000 об/мин, что будет полезно при смешивании пюре в однородную массу без комков или взбивании сливок. Блендер Blackton Bt HB400P имеет единую насадку, которую можно снять для мытья и более компактного хранения. Непрерывно прибор может работать на протяжении 30 секунд без перегрева. От поражения электрическим током и коротких замыканий блендер имеет защиту. Для подвешивания устройства на крючок есть специальная петля.
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