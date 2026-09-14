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Блендер Centek CT-1341 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Centek CT-1341 белый

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Блендер Centek CT-1341 белый - фото 1
Блендер Centek CT-1341 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
400
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
0
  • Блендер Centek CT-1341 белый - фото 1
  • Блендер Centek CT-1341 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740135
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Блендер
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х7х7
Вес, г.
800

Описание товара Блендер Centek CT-1341 белый

Погружной блендер Centek мощностью 400 Вт легко справится с приготовлением супов-пюре, соусов и смузи прямо в вашей кастрюле или стакане. Лёгкий — всего 0,69 кг, он удобно ложится в руку и не создаёт усталости даже при длительной работе. Вакуумная функция сохранит свежесть ваших смесей, делая хранение блюд ещё удобнее. Одна универсальная насадка оптимальна для ежедневных задач, а лаконичный белый цвет гармонично впишется в любую кухню.

Отзывы о товаре Блендер Centek CT-1341 белый




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Блендер
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Развернуть
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Centek мощностью 400 Вт легко справится с приготовлением супов-пюре, соусов и смузи прямо в вашей кастрюле или стакане. Лёгкий — всего 0,69 кг, он удобно ложится в руку и не создаёт усталости даже при длительной работе. Вакуумная функция сохранит свежесть ваших смесей, делая хранение блюд ещё удобнее. Одна универсальная насадка оптимальна для ежедневных задач, а лаконичный белый цвет гармонично впишется в любую кухню.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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