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Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости

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Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 1
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 2
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 3
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 4
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 5
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 6
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 7
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 8
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 9
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 10
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 11
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 12
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 13
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 14
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 15
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 16
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 17
Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 1
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 2
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 3
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 4
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 5
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 6
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 7
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 8
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 9
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 10
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 11
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 12
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 13
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 14
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 15
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 16
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 17
  • Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740010
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
документация, измельчитель, мерный стакан, насадка-венчик
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х8х8
Вес, кг.
1

Описание товара Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости

Блендер погружной DELTA DL-7062B – компактный прибор белого цвета, который обладает мощностью 1200 Вт. Она позволит использовать прибор не только для взбивания и смешивания жидких ингредиентов, но и для измельчения твердых и замороженных продуктов, включая лед. Погружная часть насадок выполнена из нержавеющей стали, которая устойчива к повреждениям, не меняет вкус продуктов при контакте с ними и легко очищается от загрязнений. В комплектацию модели входит чаша-измельчитель объемом 1000 мл, насадка-венчик и мерный стакан с вместительностью 500 мл. В погружном блендере DELTA DL-7062B предусмотрена система автоматического выключения прибора при возникновении риска перегрева. Кнопки на корпусе позволят выбрать из 2 скоростей работы.

Отзывы о товаре Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
документация, измельчитель, мерный стакан, насадка-венчик
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной DELTA DL-7062B – компактный прибор белого цвета, который обладает мощностью 1200 Вт. Она позволит использовать прибор не только для взбивания и смешивания жидких ингредиентов, но и для измельчения твердых и замороженных продуктов, включая лед. Погружная часть насадок выполнена из нержавеющей стали, которая устойчива к повреждениям, не меняет вкус продуктов при контакте с ними и легко очищается от загрязнений. В комплектацию модели входит чаша-измельчитель объемом 1000 мл, насадка-венчик и мерный стакан с вместительностью 500 мл. В погружном блендере DELTA DL-7062B предусмотрена система автоматического выключения прибора при возникновении риска перегрева. Кнопки на корпусе позволят выбрать из 2 скоростей работы.
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Отзывы


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