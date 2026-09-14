Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Delta DL-7062B белый, 1200 Вт, 2 скорости
Блендер погружной DELTA DL-7062B – компактный прибор белого цвета, который обладает мощностью 1200 Вт. Она позволит использовать прибор не только для взбивания и смешивания жидких ингредиентов, но и для измельчения твердых и замороженных продуктов, включая лед. Погружная часть насадок выполнена из нержавеющей стали, которая устойчива к повреждениям, не меняет вкус продуктов при контакте с ними и легко очищается от загрязнений. В комплектацию модели входит чаша-измельчитель объемом 1000 мл, насадка-венчик и мерный стакан с вместительностью 500 мл. В погружном блендере DELTA DL-7062B предусмотрена система автоматического выключения прибора при возникновении риска перегрева. Кнопки на корпусе позволят выбрать из 2 скоростей работы.
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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