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Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012

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Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012 - фото 1
Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012 - фото 1
  • Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739951
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
венчик, чаша-измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим турбо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х14
Вес, кг.
1.48

Описание товара Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012

Погружной блендер SUPRA — сила и удобство в каждой детали. Мощность 1500 Вт быстро справится даже с плотными ингредиентами, а два скоростных режима позволяют выбрать идеальный темп для ваших кулинарных идей. Компактная чаша измельчителя объёмом 0,5 л отлично подойдёт для соусов и пюре, а вместительный кувшин на 0,7 л — для коктейлей и смузи. Лёгкий вес 1,4 кг и эргономичный чёрный корпус делают работу с блендером максимально комфортной. Надёжные ножи из нержавеющей стали обеспечивают качественное измельчение и долгий срок службы. Два сменных насадки в комплекте расширяют ваши возможности, а длинный сетевой шнур 1 м позволяет легко найти подходящее место для приготовления. Идеальный выбор для быстрого и эффективного приготовления любимых блюд!

Отзывы о товаре Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
венчик, чаша-измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим турбо
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер SUPRA — сила и удобство в каждой детали. Мощность 1500 Вт быстро справится даже с плотными ингредиентами, а два скоростных режима позволяют выбрать идеальный темп для ваших кулинарных идей. Компактная чаша измельчителя объёмом 0,5 л отлично подойдёт для соусов и пюре, а вместительный кувшин на 0,7 л — для коктейлей и смузи. Лёгкий вес 1,4 кг и эргономичный чёрный корпус делают работу с блендером максимально комфортной. Надёжные ножи из нержавеющей стали обеспечивают качественное измельчение и долгий срок службы. Два сменных насадки в комплекте расширяют ваши возможности, а длинный сетевой шнур 1 м позволяет легко найти подходящее место для приготовления. Идеальный выбор для быстрого и эффективного приготовления любимых блюд!
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Отзывы


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