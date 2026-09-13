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Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной

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Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 1
Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 2
Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 3
Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 4
Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 5
Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 6
Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 1
  • Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 2
  • Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 3
  • Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 4
  • Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 5
  • Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 6
  • Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719538
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
стекло, пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
венчик, нож, чаша, мерный стакан (700 мл), насадка-блендер
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим «Турбо»
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х13
Вес, кг.
1.35

Описание товара Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной

Блендер BQ – идеальный помощник на вашей кухне для быстрого и качественного приготовления разнообразных блюд. Этот стильный и компактный погружной блендер, выполненный в элегантных серебристых и черных тонах, станет незаменимым инструментом для множества кулинарных задач. С мощностью в 1000 Вт, BQ блендер легко справляется с самыми разными ингредиентами, обеспечивая быстрое и равномерное измельчение или смешивание. Лезвия из высококачественного металла гарантируют долговечность и безупречную работу устройства. Универсальность блендера поддерживается двумя скоростными режимами, что позволяет адаптировать процесс приготовления под конкретные нужды. Устройство оснащено двумя насадками, что расширяет ваши возможности в кулинарии – от приготовления супов-пюре до коктейлей и соусов. Блендер оснащен чашей измельчителя объемом 0,5 литра, выполненной из прочного стекла и пластика, что обеспечивает надежность и безопасность при использовании. Большой кувшин на 0,7 литра дает возможность готовить больше порций за раз. Сетевой шнур длиной 0,8 метра позволяет разместить блендер на удобном для вас месте на кухне. С весом всего 1,15 кг, устройство легко в использовании и хранении. Бренд BQ гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, делая ваш кулинарный опыт простым и приятным.

Отзывы о товаре Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
стекло, пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
венчик, нож, чаша, мерный стакан (700 мл), насадка-блендер
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим «Турбо»
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер BQ – идеальный помощник на вашей кухне для быстрого и качественного приготовления разнообразных блюд. Этот стильный и компактный погружной блендер, выполненный в элегантных серебристых и черных тонах, станет незаменимым инструментом для множества кулинарных задач. С мощностью в 1000 Вт, BQ блендер легко справляется с самыми разными ингредиентами, обеспечивая быстрое и равномерное измельчение или смешивание. Лезвия из высококачественного металла гарантируют долговечность и безупречную работу устройства. Универсальность блендера поддерживается двумя скоростными режимами, что позволяет адаптировать процесс приготовления под конкретные нужды. Устройство оснащено двумя насадками, что расширяет ваши возможности в кулинарии – от приготовления супов-пюре до коктейлей и соусов. Блендер оснащен чашей измельчителя объемом 0,5 литра, выполненной из прочного стекла и пластика, что обеспечивает надежность и безопасность при использовании. Большой кувшин на 0,7 литра дает возможность готовить больше порций за раз. Сетевой шнур длиной 0,8 метра позволяет разместить блендер на удобном для вас месте на кухне. С весом всего 1,15 кг, устройство легко в использовании и хранении. Бренд BQ гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, делая ваш кулинарный опыт простым и приятным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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