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Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. бело-зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. бело-зеленый

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Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. бело-зеленый - фото 1
Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. бело-зеленый - фото 2
Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. бело-зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Цвет
белый, зеленый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.34
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
  • Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. бело-зеленый - фото 1
  • Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. бело-зеленый - фото 2
  • Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. бело-зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739925
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый, зеленый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.34
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Функции и особенности
встроенный аккумулятор, зарядка через USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х10
Вес, г.
540

Описание товара Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. бело-зеленый

Портативный блендер Qumo — это лёгкий и компактный помощник для активного ритма жизни. Благодаря весу всего 0,49 кг он с лёгкостью поместится в сумку или рюкзак, а объём 0,34 л оптимален для индивидуальных порций смузи, коктейлей или протеиновых шейков. Мощные ножи из нержавеющей стали, вращающиеся со скоростью до 22000 об/мин, быстро справляются с измельчением фруктов, ягод и других ингредиентов. Прочная пластиковая чаша и стильные цвета — зелёный и белый — делают использование удобным и приятным каждый день.

Отзывы о товаре Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. бело-зеленый




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый, зеленый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.34
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
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Функции и особенности
встроенный аккумулятор, зарядка через USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный блендер Qumo — это лёгкий и компактный помощник для активного ритма жизни. Благодаря весу всего 0,49 кг он с лёгкостью поместится в сумку или рюкзак, а объём 0,34 л оптимален для индивидуальных порций смузи, коктейлей или протеиновых шейков. Мощные ножи из нержавеющей стали, вращающиеся со скоростью до 22000 об/мин, быстро справляются с измельчением фруктов, ягод и других ингредиентов. Прочная пластиковая чаша и стильные цвета — зелёный и белый — делают использование удобным и приятным каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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