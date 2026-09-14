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Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый

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Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый - фото 1
Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый - фото 2
Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Цвет
белый, оранжевый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.34
Количество скоростей / режимов
1
  • Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый - фото 1
  • Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый - фото 2
  • Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739923
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый, оранжевый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.34
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
до 20 циклов работы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х10
Вес, г.
540

Описание товара Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый

Портативный блендер Qumo — легкое и компактное решение для быстрого приготовления напитков и смузи где угодно. Чаша объемом 0,34 литра отлично подойдет для одного-двух порций, а малый вес в 0,49 кг позволяет легко брать устройство с собой. Пластиковая чаша устойчива к ударам, а острые ножи из нержавеющей стали справляются с измельчением за считаные секунды. Бело-оранжевый дизайн добавит ярких акцентов на вашей кухне или в дороге.

Отзывы о товаре Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый, оранжевый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.34
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
до 20 циклов работы
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный блендер Qumo — легкое и компактное решение для быстрого приготовления напитков и смузи где угодно. Чаша объемом 0,34 литра отлично подойдет для одного-двух порций, а малый вес в 0,49 кг позволяет легко брать устройство с собой. Пластиковая чаша устойчива к ударам, а острые ножи из нержавеющей стали справляются с измельчением за считаные секунды. Бело-оранжевый дизайн добавит ярких акцентов на вашей кухне или в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. оранжево-белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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