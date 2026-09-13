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Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый

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Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 1
Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 2
Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 3
Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 4
Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 5
Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 6
Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 7
Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 1
  • Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 2
  • Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 3
  • Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 4
  • Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 5
  • Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 6
  • Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 7
  • Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704096
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, насадка-блендер, руководство, упаковка
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
автоматическая блокировка при неправильно установленной насадке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х8х7
Вес, г.
551

Описание товара Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый

Блендер погружной Maxwell MW-1169 W; Мощность: 500 Вт; Количество скоростей: 2; Материал ножки: металл; Управление: механическое

Отзывы о товаре Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, насадка-блендер, руководство, упаковка
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
автоматическая блокировка при неправильно установленной насадке
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной Maxwell MW-1169 W; Мощность: 500 Вт; Количество скоростей: 2; Материал ножки: металл; Управление: механическое
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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