Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739991
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х7х7
Вес, г.
500
Описание товара Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо
Блендер Centek с мощностью 600 Вт быстро справляется даже с твёрдыми продуктами, превращая их в однородное пюре или коктейль за считанные секунды. Его прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и безупречную работу с любыми ингредиентами. Пластиковая чаша делает устройство лёгким и удобным в использовании — оно не утяжелит кухню и подойдёт для ежедневных задач. В комплекте есть две насадки, что расширяет возможности для приготовления разных блюд. Вакуумная функция сохраняет свежесть и насыщенный вкус ваших смесей. Белый цвет придаёт блендеру современный и универсальный вид.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Блендер Centek с мощностью 600 Вт быстро справляется даже с твёрдыми продуктами, превращая их в однородное пюре или коктейль за считанные секунды. Его прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и безупречную работу с любыми ингредиентами. Пластиковая чаша делает устройство лёгким и удобным в использовании — оно не утяжелит кухню и подойдёт для ежедневных задач. В комплекте есть две насадки, что расширяет возможности для приготовления разных блюд. Вакуумная функция сохраняет свежесть и насыщенный вкус ваших смесей. Белый цвет придаёт блендеру современный и универсальный вид.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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