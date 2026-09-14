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Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо

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Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо - фото 1
Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо - фото 2
Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо - фото 1
  • Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо - фото 2
  • Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739991
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х7х7
Вес, г.
500

Описание товара Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо

Блендер Centek с мощностью 600 Вт быстро справляется даже с твёрдыми продуктами, превращая их в однородное пюре или коктейль за считанные секунды. Его прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и безупречную работу с любыми ингредиентами. Пластиковая чаша делает устройство лёгким и удобным в использовании — оно не утяжелит кухню и подойдёт для ежедневных задач. В комплекте есть две насадки, что расширяет возможности для приготовления разных блюд. Вакуумная функция сохраняет свежесть и насыщенный вкус ваших смесей. Белый цвет придаёт блендеру современный и универсальный вид.

Отзывы о товаре Блендер погружной Centek CT-1343 белый, 600 Вт, 2 скорости, турбо




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Centek с мощностью 600 Вт быстро справляется даже с твёрдыми продуктами, превращая их в однородное пюре или коктейль за считанные секунды. Его прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и безупречную работу с любыми ингредиентами. Пластиковая чаша делает устройство лёгким и удобным в использовании — оно не утяжелит кухню и подойдёт для ежедневных задач. В комплекте есть две насадки, что расширяет возможности для приготовления разных блюд. Вакуумная функция сохраняет свежесть и насыщенный вкус ваших смесей. Белый цвет придаёт блендеру современный и универсальный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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