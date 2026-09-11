Блендер погружной BQ-HB401P Белый
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной BQ-HB401P Белый
Блендер BQ — это надежный и компактный помощник на вашей кухне, созданный для быстрого и легкого приготовления различных блюд. С мощностью 600 Вт, этот погружной блендер справится с большинством задач по измельчению и смешиванию ингредиентов. Воплотите в жизнь самые смелые кулинарные идеи. Имея вес всего 0,49 кг, блендер удобно лежит в руке и обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Он представлен в универсальном белом цвете, который идеально вписывается в любой интерьер. Блендер BQ оснащен металлическими ножами, которые обеспечивают долговечность и высокую эффективность работы. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что дает свободу в движениях и не ограничивает ваши действия на кухне. Устройство предлагает выбор из двух скоростей/режимов работы, позволяя подобрать оптимальный режим для конкретной задачи, будь то смешение супов, соусов или приготовление смузи. Комплект включает одну насадку, которая легко справляется с повседневными кулинарными задачами. С блендером BQ процесс приготовления пищи станет еще проще и приятнее, а результаты всегда будут радовать.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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