Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит
Погружной блендер VITEK VT-1477 с максимальной мощностью 1500 Вт был создан для реализации самых смелых кулинарны амбиций. Погружной блендер имеет 15 скоростей, для достижения оптимального взбивания или измельчения продуктов. Кухонный блендер имеет бесступенчатое плавное переключение скоростей, что создает особенный комфорт при его использовании. Погружная часть и рабочие лезвия блендера выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок безупречной службы. Мощный DC мотор и режим TURBO для самых твердых ингредиентов поможет измельчать блендером орехи, крупы и другие продукты. Блендер погружной имеет мощность 1500 Вт, что обеспечивает быстрое измельчение любых продуктов. Благодаря венчику, входящему в комплектацию погружного блендера, вы можете легко приготовить любые соусы, муссы и кремы для тортов. В блендерный набор также входят чаша измельчителя объемом 500 мл и мерный стакан объемом 700 мл. Корпус и ручка блендера выполнены из высококачественного пластика и имеют эргономичную форму для удобного хвата и легкого ухода. Блендер электроизмельчитель поможет вам легко и быстро воплощать в жизнь самые затейливые кулинарные фантазии. Мощный блендер предназначен для легкого измельчения, взбивания и смешивания различных продуктов до однородной массы. С помощью блендера измельчителя можно приготовить полезные смузи и коктейли ароматные супы-пюре и соусы, разнообразную выпечку и десерты, взбитые сливки, крем и мороженое. Кухонная техника от VITEK станет отличным подарком на день рожденье, 8 марта или любой другой праздник.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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